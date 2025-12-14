در نشست خبری پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین، از تدوین سند جامع اربعین و حضور علما و اندیشمندانی از ۲۰ کشور جهان در این رویداد خبر داده شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی ـ آموزشی اربعین، در نشست خبری پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین که امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) در سازمان حج و زیارت برگزار شد، با اشاره به برگزاری این کنگره از ۲۵ تا ۲۸ آذر در مشهد مقدس، اربعین را پدیده‌ای فرادینی و حرکتی جهانی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۲۰ میهمان در این کنگره حضور دارند، افزود: از این تعداد، ۱۲۰ نفر از کشور‌های خارجی هستند و نمایندگانی از ۲۰ کشور جهان، از جمله عراق، لبنان، فلسطین، چین، پاکستان و افغانستان در این رویداد شرکت خواهند کرد. همچنین جمعی از علمای اهل سنت و مسیحی نیز در میان میهمانان حضور دارند.

رئیس کمیته فرهنگی ـ آموزشی اربعین با تأکید بر نقش ایران و عراق به‌عنوان برگزارکنندگان اصلی کنگره، گفت: تبادل تجربیات دو کشور در حوزه اربعین و بررسی مسائل اجرایی از جمله روادید، مرز‌ها و تسهیل امور زائران، از محور‌های مهم این کنگره است.

حجت‌الاسلام احمدی از بررسی و تدوین نهایی «سند جامع اربعین» در این کنگره خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۵۰ نشست تخصصی برای تدوین این سند برگزار شده و سند جامع اربعین با رویکردی تمدنی و جهانی، راهبرد‌ها و سیاست‌های کلان این حرکت عظیم را ترسیم می‌کند.

وی ادامه داد: بررسی اولویت‌ها و رویکرد‌های اربعین ۱۴۰۵، پیوند نهضت حسینی با سیره نبوی، موضوع امت‌سازی و وحدت اسلامی، مهدویت، نقش بانوان و کودکان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از محور‌های این کنگره است که در قالب ۱۰ کمیسیون و ۱۸ کارگروه دنبال می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی ـ آموزشی اربعین با اشاره به حضور بیش از ۴۰ نفر از اساتید، علما و مسئولان عراقی در این کنگره، بر نقش رسانه‌ها در گفتمان‌سازی و تبیین فرهنگ اربعین تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در انعکاس آداب، فرهنگ و پیام جهانی اربعین ایفا کنند.

حجت‌الاسلام احمدی در پایان با اشاره به فعالیت بیش از سه هزار موکب دارای مجوز رسمی، خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر دولت‌ها برای تسهیل فعالیت موکب‌ها شد و اضافه کرد: موکب‌ها قرارگاه‌های فرهنگی اربعین هستند و نقش مهمی در تولید و ترویج گفتمان جهانی اربعین دارند.