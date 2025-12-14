امروز در بورس کالای ایران بیش از یک میلیون تن سیمان به‌همراه انواع محصولات معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در تالار‌های مختلف عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار صادراتی کیش میزبان عرضه ۴۹۷ هزار و ۷۱۲ تن محصول است. این محصولات شامل ۲۵۶ هزار و ۲۶۵ تن سیمان، ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن، ۴۶ هزار و ۸۹۲ تن قیر و ۵۵ تن عایق رطوبتی می‌شود.

در تالار صنعتی بورس کالا نیز ۴۴۸ هزار و ۵۷۵ تن محصول شامل ۳۲۴ هزار تن گندله سنگ‌آهن، ۸۳ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی، ۲۷ هزار و ۸۰۰ تن فولاد، ۷ هزار تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۵۲۵ تن روی عرضه خواهد شد.

همچنین تالار حراج باز امروز میزبان عرضه ۲۷۰ هزار تن محصول است که شامل ۲۷۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۰۳ هزار تن سنگ‌آهن، ۴ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی می‌شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۹۳ هزار و ۷۰۵ تن محصول شامل ۶۱ هزار تن لوب‌کات، ۱۹ هزار و ۱۳۴ تن مواد شیمیایی، ۱۰ هزار و ۱۶۶ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۳۹۰ تن روغن، یک هزار و ۹۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۹۲۵ تن قیر روی تابلو می‌رود.

علاوه بر این، ۶ هزار و ۴۹۱ تن انواع فرآورده‌های نفتی، مواد پلیمری و ضایعات نیز در تالار فرعی عرضه می‌شود.

در پایان، تالار خودرو میزبان عرضه ۲۵ دستگاه ون فوتون وانا خواهد بود.