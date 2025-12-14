محمدحسن یادگاری کارگردان مستند «همه چیز برای همیشه» در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه ما در این اثر ایران را در مناسبات دنیا بین‌المللی‌تر تصویری کردیم،گفت: در دوره‌ای زمانی که شاگرد آقای طالب زاده در کلاس‌های مستندسازی و فیلم‌سازی داستانی بودم، به دلیل تشویق‌های ایشان بعد از درگذشتشان دوست داشتم ادای دینی کرده باشم. او تاکید به مطالعه آکادمیک و همچنین تجربه کردن برای یادگیری فیلمسازی داشت.

کارگردان مستند «همه چیز برای همیشه» ادامه داد: بعد از آغاز تولید فیلم اوایل سال با آقای نقویان مدیر سیما فیلم تماس گرفتم و چون خودشان مستندساز بودند و دغدغه فیلم مستند را داشتند، حمایت از فیلم را پذیرفتند.

به گفته این فیلمساز این فیلم در دو بخش پژوهش و تدوین قابلیت شرکت در رقابت‌های جشنواره سینما حقیقت را داشت؛ چرا که مستندهای بیوگرافی امکان کارگردانی محدودی دارد اما در بخش پژوهش و تدوین اتفاق خوبی را در این فیلم شاهد هستیم و پربازدید خواهد شد و مطمئن هستم بارها و بارها از تلویزیون پخش خواهد شد.