کارگردان مستند «همه چیز برای همیشه» گفت: مرحوم نادر طالب زاده تاکید به مطالعه آکادمیک و همچنین تجربه کردن برای یادگیری فیلمسازی داشت.
محمدحسن یادگاری کارگردان مستند «همه چیز برای همیشه» در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه ما در این اثر ایران را در مناسبات دنیا بینالمللیتر تصویری کردیم،گفت: در دورهای زمانی که شاگرد آقای طالب زاده در کلاسهای مستندسازی و فیلمسازی داستانی بودم، به دلیل تشویقهای ایشان بعد از درگذشتشان دوست داشتم ادای دینی کرده باشم. او تاکید به مطالعه آکادمیک و همچنین تجربه کردن برای یادگیری فیلمسازی داشت.
کارگردان مستند «همه چیز برای همیشه» ادامه داد: بعد از آغاز تولید فیلم اوایل سال با آقای نقویان مدیر سیما فیلم تماس گرفتم و چون خودشان مستندساز بودند و دغدغه فیلم مستند را داشتند، حمایت از فیلم را پذیرفتند.
به گفته این فیلمساز این فیلم در دو بخش پژوهش و تدوین قابلیت شرکت در رقابتهای جشنواره سینما حقیقت را داشت؛ چرا که مستندهای بیوگرافی امکان کارگردانی محدودی دارد اما در بخش پژوهش و تدوین اتفاق خوبی را در این فیلم شاهد هستیم و پربازدید خواهد شد و مطمئن هستم بارها و بارها از تلویزیون پخش خواهد شد.