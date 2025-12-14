پخش زنده
ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین دانشگاه و میدان عمل، از دستاوردهای مهم پژوهشهای مجموعه سپاه پاسداران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده سپاه خوزستان با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای استان گفت: ایجاد پل ارتباطی مستحکم بین دانشگاه و میدان عمل، از دستاوردهای مهم پژوهشهای مجموعه سپاه پاسداران است.
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در همایش هفته پژوهش سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با گرامیداشت این هفته، بر نقش محوری علم و فناوری در پیشرفت، استقلال و ایجاد تحول در همه عرصههای ملی تاکید کرد.
وی همچنین با تجلیل از پژوهشگران برتر، افزود: علم و فناوری که از مسیر پژوهش، ایدههای نو و تلاش جوانان و متخصصان در علوم تجربی و انسانی حاصل میشود، اساس تحول و ارتقای زندگی بشر است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به تلاشهای سپاه در عرصه پژوهش، گفت: این نهاد همواره نسبت به کار علمی و پژوهشی اهتمام ویژهای داشته و این امر منجر به وقوع اتفاقات مهم در حوزه تحول سازمانی و دستیابی به فناوریهای نو شده است.
وی برنامهریزی برای آینده و تدوین اقدامات لازم برای تداوم مسیر پژوهشی را از موضوعات مهم برشمرد و بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تاکید کرد.
سرتیپ پاسدار شاهوارپور همچنین «ارتباط با دانشگاهها» را یکی از محورهای مهم فعالیتهای پژوهشی این مجموعه عنوان کرد و گفت: انعقاد تفاهمنامه با دانشگاههای مرکز استان و شهرستانها، موجب ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه، میدان و عمل شده است.
وی با تاکید بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای مراکز آموزشی و پژوهشی برای افزایش بهرهوری و ارتقای توانمندیها، از تمامی تلاشگران و جهادگران عرصه پژوهش در همه زمینهها قدردانی کرد.