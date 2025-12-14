به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و در قالب رویداد اینوا به بهره‌برداری رسید.

پروژه تولید کنسانتره دیونیزه میوه برای اولین بار در کشور در ارومیه به بهره‌برداری رسیده و ظرفیت اسمی سالانه این واحد تولیدی ۳ هزار تن کنسانتره دیونیزه شده خواهد بود.

هم‌اکنون ۲۵۰ نفر به‌صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند و با افتتاح این خط تولید جدید با ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، برای ۳۰ نفر دیگر نیز اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

کنسانتره دیونیزه میوه یک قند طبیعی است که فاقد هرگونه مواد شیمیایی، افزودنی و نگهدارنده و بدون رنگ، طعم و بو است.

کنسانتره آب سیب دیونیزه به طور گسترده‌ای به عنوان یک شیرین کننده طبیعی در صنایع غذایی و آشامیدنی استفاده می‌شود.