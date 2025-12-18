به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس اداره منابع آبی شهرستان دامغان گفت: پس از اعلام گزارش های مردم ، بازدید کارشناسان و با هماهنگی با مراجع قضایی ۱۰ حلقه چاه آب که به صورت غیر مجاز حفر شده بود و از آنها بی رویه آب برداشت می شد، تخریب شد.

مهدی قادری افزود: همچنین ۴۵ حلقه چاه که ۲ میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب داشتند هم شناسایی شد و مالکان آن اخطار گرفتند .

وی گفت: از هزار و ۲۰۰ حلقه چاه آب در شهرستان دامغان ۷۶۰ حلقه چاه ویژه کشاورزی است که برای نظارت بیشتر و ساماندهی چاهای آب تاکنون ۶۰۰ حلقه چاه مجهز به کنتور هوشمند شده است.

وی افزود: برداشت آب از چاه ها باید با نصب کنتور هوشمند انجام شود.