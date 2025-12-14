جام جهانی اسکواش؛ امروز، تقابل ایران با لهستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی رقابت‌های جام جهانی اسکواش به میزبانی شهر چنای کشور هند و برای کسب رده‌های نهم تا دوازدهم، تیم ملی کشورمان امروز یکشنبه ۲۳ آذر تیم ملی کشورمان برابر لهستان به میدان می‌رود.

در همین چارچوب دیروز ملی پوشان کشورمان مقابل برزیل قرار گرفت و پس از کسب تساوی ۲ – ۲ در امتیاز شماری با نتیجه ۸۲ – ۷۵ برابر حریف به برتری رسید.

در دیدار دیروز، فرشته اقتداری مقابل لورا سیلوا دارای رنک ۱۲۱ جهان با نتیجه ۳ – ۲ به برتری رسید. پویا شفیعی مقابل پدرو مومتو دارای رنک ۱۸۳ جهان با نتیجه ۲ – ۳ شکست خورد و سپهر اعتماد پور نیز که دچار مصدومیت شده است مقابل دیگو گوبی دارای رنک ۸۶ جهان با نتیجه ۳ – ۰ مغلوب شد.

در دیدار پایانی هم فاطمه فلاحتی به دلیل حاضر نشدن حریف برنده اعلام شد.