معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی یزد: مرکز سلامت منشاد با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هم اندیشی ادامه عملیات احداث پروژه مرکز جامع سلامت منشاد و برنامه ریزی جهت بهربرداری آن در سالن اجتماعات شورای اسلامی و دهیاری منشاد برگزار شد.

ابوالحسینی در این نشست بر ادامه ساخت و تهیه تجهیزات پزشکی مرکز سلامت منشاد تاکید کرد وگفت: ما مصمم هستیم همچنان احداث این پروژه ادامه یابد و دانشگاه علوم پزشکی هم وغم خود را بکار خواهد بست تا این مرکز به بهره‌برداری برسد.

در این جلسه اعضای شورای اسلامی و دهیاری منشاد از مسئولین استان و شهرستان مهریز خواستار حمایت همه جانبه مالی و تهیه تجهیزات این مرکز تاکید کردند تا بزودی به بهره برداری برسد.

همچنین خیر حاج میرزامحمد دهقان گوشه‌های از فعالیت‌های خود در خصوص تامین مالی این مرکز را برشمرد و اظهار داشت: خدا را شاکرم که توانستم احداث مرکز سلامت منشاد را بدست بگیرم لذا اینجانب از مسئولین می‌خواهم در ادامه کار با کمک‌های مالی و معنوی خود مساعدت لازم بعمل آورند.

در ادامه مسئولین از پروژه در دست ساخت مرکز سلامت این روستا بازدید کردند واز روند اجرایی آن جویا شدند واز دست اندرکاران این پروژه که در کمترین زمان این مرکز را احداث نمودن تشکر و قدردانی نمودند.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی استان در هنگام بازدید از مرکز سلامت منشاد اظهار داشت: مرکز سلامت منشاد زمینی با مساحت ۸۰۰ متر مربع اواخر سال گذشته توسط خیر منشادی شروع بکار کرد و اکنون خوشبختانه در دو طبقه احداث شده و با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی، تلاش می‌کنیم در ایام الله دهه مبارکه فجر به بهره برداری برسد.