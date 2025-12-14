به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: این جشنواره ۲۸ آذر ۱۴۰۴ با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق کویری استان، احیای آیین‌ها و ورزش‌های سنتی و رونق گردشگری پایدار در روستای گردشگری مصر برگزار می‌شود.

امیر کرم‌زاده افزود: این رویداد ملی با حضور شترسواران از استان‌های مختلف، علاقه‌مندان به فرهنگ بومی و گردشگران داخلی برگزار می‌شود و نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های شهرستان خوروبیابانک و توسعه اقتصاد محلی خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این جشنواره همانند سال‌های گذشته با استقبال گسترده گردشگران و فعالان حوزه گردشگری شود.

روستای گردشگری مصر در ۵۰ کیلومتری مرکز شهرستان خوروبیابانک قرار دارد و هر سال هزاران گردشگر برای بازدید از جاذبه‌های طبیعی و کویری آن به این منطقه سفر می‌کنند.

شهرستان خور و بیابانک قطب اقامتگاه‌های بوم گردی کشور و اصفهان است که با ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز این استان قرار دارد.