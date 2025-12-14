به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه گفت: این جشنواره چهار روزه از امروز (یکشنبه) آغاز و تا ۲۶ آذر ادامه دارد.

حسینی با بیان اینکه حدود ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود گفت: ۲۰۰ اثر شرایط اولیه شرکت در جشنواره را نداشتند و بقیه آثار توسط داوران مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت صاحبان ۱۰۰ قصه به عنوان قصه‌گو‌های برگزیده برای اجرا در جشنواره قصه گویی انتخاب شدند.

بخش استانی جشنواره قصه‌گویی به مدت چهار روز از ۲۳ تا ۲۶ آذر، هر روز از ساعت هشت صبح تا ۱۹، در سالن همایش مرکز فرهنگی هنری آفرینش واقع در سه‌راه ۲۲ بهمن پذیرای علاقمندان است..