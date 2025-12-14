پخش زنده
گزارش معاونت نظارت سازمان بورس نشان میدهد در آبانماه امسال بیش از ۳۶۰۰ تذکر سامانهای و ۲۳۰ مورد محدودیت دسترسی در بازار سرمایه اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش آماری معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در آبانماه امسال در مجموع ۳ هزار و ۶۶۵ تذکر سیستمی در بازار سرمایه ثبت شده است.
طبق این گزارش، بیشترین تذکرات مربوط به ایجاد فشار خرید یا فروش با ۱ هزار و ۱۶۲ مورد و ایجاد یا حذف نامتعارف سفارشها با ۹۶۲ مورد بوده است. در مقابل، کمترین تذکرات به سفارشهای ترغیب و ترس با ۸۸ مورد و معاملات چرخشی یا هماهنگ با ۱۰۷ مورد اختصاص داشته است.
دادههای آماری نشان میدهد در این بازه زمانی ۲۳۰ مورد محدودیت دسترسی اعمال شده که از این تعداد، ۹۶ مورد به ظن دستکاری قیمتی، ۵۵ مورد به رنج مثبت، ۲۳ مورد به ایجاد فشار خرید یا فروش، ۱۸ مورد به معاملات چرخشی یا هماهنگ و ۱۷ مورد به ایجاد یا حذف نامتعارف سفارشها مربوط بوده است.
همچنین در آبانماه امسال ۲۶ نماد به دلایل نظارتی، ۵ نماد به دلیل ظن دستکاری و یک نماد به دلیل افشا نکردن اطلاعات، متوقف یا تعلیق شدهاند.
در این مدت، ۱۸ تذکر اداری، ۲ گزارش تخلف، یک گزارش ظن وقوع جرم و ۱۱۲ شکایت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، معاملهگران فعال در بورسهای کالا و انرژی نیز در آبانماه مجموعاً ۱۵۶ تذکر نظارتی دریافت کردهاند که بیشترین آن مربوط به ارسال قیمتهای نامتناسب با شرایط بازار بوده است. همچنین در این بورسها ۱۴ مورد محدودیت دسترسی به دلیل تخلفات مختلف اعمال شده است.