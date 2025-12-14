نمایشگاه مادر و یلدا با حضور هنرمندان و صنعتگران در آباده برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جباری رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آباده گفت: در آستانه شب یلدا، نمایشگاه مادر و یلدا با هدف حمایت از هنرمندان و صنعتگران در این شهرستان دایر شده است.

محمدعلی جباری افزود: در این نمایشگاه ۸۰ غرفه صنایع دستی و مشاغل خانگی شامل منبت، رزین، فیروزه کوبی و سایر صنایع به نمایش گذاشته شده است.

فرماندار ویژه شهرستان آباده بیان کرد: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به رشد و پیشرفت شهرستان و بانوان کمک کند.

این نمایشگاه تا ۲۶ آذرماه در هیئت قائمیه آباده میزبان علاقه‌مندان است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.