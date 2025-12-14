به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان گفت: ۵۸ نفر از این زندانیان، بانوان بودند که همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا (س) زمینه آزادی آنان فراهم شد.

اسد الله گرجی زاده مجموع بدهی این زندانیان را ۶۹۸ میلیارد تومان دانست و افزود: بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان از این بدهی را شاکیان گذشت کردند.

وی ادامه داد: ۲۶ تومان میلیارد تومان از این بدهی نیز از طریق نقدینگی خود زندانیان، ۴۷۲ میلیارد تومان اعسار، ۲۷ میلیارد تومان ارائه تسهیلات بانکی و ۶۳ میلیارد تومان کمک خیران وستاد دیه فراهم شده است.

اسد الله گرجی زاده افزود: هم اکنون در استان اصفهان حدود هزار و ۶۰۰ زندانی مالی و جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک خیران هستند.

وی گفت: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.