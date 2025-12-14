پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: سرمایهگذاری طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه بهطور کامل از محل صادرات ۱۲ میلیون دلاردر سال مجموعه تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه ، با حضور مسئولان استانی و با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی، به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در آیین بهرهبرداری از این طرح، با قدردانی از سرمایهگذاران و صنعتگران فعال در استان، اظهار کرد: این پروژه از جمله طرحهای مهم صنعتی استان است که سرمایهگذاری آن بهطور کامل از محل صادرات مجموعه تأمین شده و سالانه حدود ۱۲ میلیون دلار صادرات برای کشور به همراه دارد.
سخاوت خیرخواه با اشاره به ویژگی فناورانه این طرح افزود: تکنولوژی بهکاررفته در تولید کنسانتره دیونیزه میوه، برای نخستین بار در کشور در حوزه صنایع غذایی اجرایی شده و میتواند بهعنوان ماده اولیه مورد استفاده بسیاری از صنایع غذایی در سطح کشور قرار گیرد.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی، ظرفیت اسمی سالانه این واحد تولیدی را ۳ هزار تن کنسانتره اعلام کرد و گفت: در فاز نخست بهرهبرداری، این میزان تولید محقق خواهد شد و در سالهای آینده، با توسعه خطوط تولید، ظرفیت و تنوع محصولات افزایش مییابد.
خیرخواه با بیان اینکه هماکنون ۲۵۰ نفر بهصورت مستقیم در مجموعه مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: با افتتاح این خط تولید جدید، برای ۳۰ نفر دیگر نیز اشتغال مستقیم ایجاد شده که نقش مهمی در تقویت اشتغال پایدار در منطقه دارد.
وی در پایان، توسعه صنایع تبدیلی و صادراتمحور را از اولویتهای مهم استان دانست و تأکید کرد: حمایت از واحدهای صنعتی دانشبنیان و صادراتی، مسیر توسعه اقتصادی و افزایش ارزش افزوده در بخش صنعت آذربایجان غربی را هموار میکند.