مدیر کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین دادههای هواشناسی و تصاویر ماهوارهای، یک سامانه بارشی فعال و فراگیراز ظهر دوشنبه وارد استان بوشهر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پیام مساعدی افزود: انتظار داریم این سامانه در روزهای سه شنبه و پنج شنبه به اوج فعالیت خود برسد و تا اوایل روز شنبه در برخی نقاط استان تداوم داشته باشد.
وی اضافه کرد: تمرکز اصلی این بارشها بر روی نیمه مرکزی و جنوبی است ولی در شمال استان هم بارشخواهیم داشت و به صورت رگباری، همراه با رعد و برق و وزش بادهای تند لحظهای است.
مساعدی بیان کرد: میزان بارشها در قسمتهای مرکزی و جنوبی به ۱۰۰ میلیمتر و در مناطق شمالی به ۳۰ تا ۵۰ میلیمتر میرسد و انتظار داریم این وضعیت تا اوایل شنبه ادامه داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی استان به مخاطرات این رویداد هم اشاره کرد و هشدار داد: با توجه به شدت و ماهیت رگباری بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر، وقوع سیلاب ناگهانی در مسیلها و رودخانههای فصلی به ویژه در مناطق بالادست وجود دارد. همچنین تندبادهای شدید و ناگهانی در دریا و مناطق ساحلی پیشبینی میشود که میتواند فعالیت دریایی را با خطر مواجه کند.
پیام مساعدی با اشاره به تأثیر بارشهای بالادست بر استان همسایه افزود: از آنجایی که استانهای همجوار به ویژه کهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز تحت تأثیر این سامانه هستند، احتمال افزایش دبی آب در حوضههای آبریز مشترک و ورود سیلاب از بالا دست به برخی مناطق استان ما نیز دور از انتظار نیست.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از همه هموطنان به ویژه گروههای در معرض خطر خواست:
صیادان و دریانوردان از خروج به دریا به طور جدی خودداری نمایند.
کشاورزان تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات و تأسیسات خود به عمل آورند.
هموطنان ساکن در مناطق مرتفع (عشایر)، حاشیه رودخانهها و مسیلها: نسبت به خطر سیلاب ناگهانی هوشیار باشند.
مدیر کل هواشناسی استان بوشهر افزود: عموم مردم، از تردد غیرضروری در زمان اوج بارشها و رعد و برق خودداری کرده و از قرارگیری در زیر درختان، سازههای نیمهکاره و تبلیغاتی شهری پرهیز کنند.
مساعدی گفت: پایش مستمر این سامانه در ایستگاههای هواشناسی استان ادامه دارد و هرگونه تغییر یا تشدید در شرایط جوی به صورت مستمر به اطلاع عموم و دستگاههای مربوط میرسد.