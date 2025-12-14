پخش زنده
تیراندازی یک مهاجم ناشناس به سمت دانشجویان دانشگاه براون آمریکا، ۲ کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت که حال ۶ نفر از زخمیها بحرانی اعلام شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ نیروهای انتظامی و امنیتی، اتاق به اتاق دانشگاه را برای یافتی فردی جستوجو کردند که با تیراندازی به سمت دانشجویان، باعث کشته و زخمی شدن آنان شده است.
کریستینا پاکسون رئیس دانشگاه براون در این باره گفت: دانشجویان و همچینن مردم منطقه هنوز در قرنطینه هستند و امیدواریم هر چه زودتر شرایط به گونهای شود که دانشجویان بتوانند به خوابگاههای خود بروند و احساس امنیت و آرامش کنند.
در تنها فیلم موجود دوربینهای مداربسته از فرد ضارب، پس از تیراندازی و هنگام ترک دانشگاه نیز چهره وی مشخص نیست و تاکنون کمک چندانی به شناسایی او نکرده است.
دنیل مک کی فرماندار ایالت رودآیلند درباره این حادثه گفت: اولین بار است که در این ایالت شاهد چنین اتفاق غیر قابل تصور، خشونت وحشتناک و تیراندازی به این گستردگی در این ایالت هستیم، این یک کابوس و اتفاقی غیرقابل تصور بود که زندگی مردم را مختل کرده است.