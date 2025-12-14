پخش زنده
در راستای تسریع در تکمیل طرحهای مسکن مهر پردیس، شرکت عمران این شهر جدید با بهرهگیری از روش تهاتر املاک و سایر ظرفیتهای مالی، گام تازهای برای حمایت از سازندگان و افزایش سرعت اجرای طرحها برداشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشستی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره شرکت عمران پردیس و انبوهسازان، راهکارهای تامین مالی طرح های مسکن مهر بررسی شد.
بر اساس بستههای پیشنهادی ارائهشده، بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات سازندگان از طریق تهاتر با املاک قابل واگذاری شرکت عمران پردیس تسویه میشود.
همچنین مقرر شد فرآیندهای اداری صدور قراردادها با سرعت بیشتری انجام گیرد.
احمد مرزبان، مدیرعامل شرکت عمران پردیس، با قدردانی از عملکرد انبوهسازان، بر افزایش فعالیت کارگاهها و تسریع در اجرای تعهدات تاکید کرد.
وی اولویت اصلی شرکت عمران را تکمیل و تحویل هرچه سریعتر واحدهای باقیمانده مسکن مهر با استفاده از تمامی ظرفیتهای مالی موجود اعلام کرد.