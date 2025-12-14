در جلسه ستاد بحران استان قم دو سند در زمینه کاهش خطرات و حوادث و سوانح در استانداری قم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل مدیریت بحران استان در جلسه ستاد بحران گفت: سند اول در زمینه کاهش خطر، حوادث و سوانح و یک سند هم آمادگی پاسخ به بحران است که توسط دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران تهیه شده است.

ذبیح الله عبداللهی افزود: این اسناد در راستای شناخت مخاطرات استان و براساس شناسایی ۱۶ مخاطره و به ترتیب اولویت برنامه و اقداماتی که دستگاه‌ها باید انجام دهند آماده شده است و اجرای طرح‌های این اسناد را باید پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: اولویت اول در این اسناد برای استان آتش سوزی صنایع و مراتع به عنوان حادثه و سوانح مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: این سند‌ها با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته و متولی اصلی و تهیه کننده آن دانشکدگان فارابی قم است.