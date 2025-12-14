پخش زنده
در برنامه «دکتر سلام» عوامل مؤثر بر موفقیت درمانهای ناباروری مورد بررسی قرار میگیرد و همزمان، در بخش دیگری از برنامههای تلویزیونی، آموزش ضمنخدمت معلمان درباره کتاب تازهتألیف وزارت آموزشوپرورش پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» امروز با محور بررسی روشهای نوین درمان ناباروری و عوامل مؤثر بر موفقیت آن روی آنتن میرود.
در این برنامه دکتر مژگان جاودانی مسرور جراح زنان، فلوشیپ ناباروری و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره عوامل مؤثر در موفقیت روشهای درمان ناباروری از جمله IUI و IVF، روند درمان، مراقبتهای پزشکی و نکات مهم پیش و پس از درمان توضیح میدهد.
«دکتر سلام» امروز یکشنبه ساعت ۱۳ با اجرای دکتر فرهی از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
آموزش ضمنخدمت معلمان درباره کتاب تازه تألیف آموزش و پرورش
پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با هدف پاسخگویی به نیازهای تربیتی نسل نوجوان، اقدام به تألیف کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» کرده است.
شبکه آموزش سیما در جهت اشاعه این محتوای ارزشمند و آشنایی معلمان با این کتاب نونگاشت، به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اقدام به ساخت برنامهای با همین عنوان و در ۱۶ قسمت ۳۰ دقیقهای با حضور نویسندگان و برنامهریزان این بسته تربیت و یادگیری کرد.
این مجموعه در ۱۶ قسمت ۳۰ دقیقهای، میزبان نویسندگان، طراحان و کارشناسان بسته تربیتی است که درباره اهداف، ساختار و رویکردهای محتوایی کتابهای سه مقطع تحصیلی توضیح میدهند.
کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» تلفیقی از آموزشهای هویتی، تحلیلی و تاریخی است و تلاش میکند در کنار روایت رویدادهای جنگ ۱۲روزه، ذهن و احساس دانشآموزان را برای فهم چرایی رخدادها و نقش آنان در مواجهه با بحرانها آماده کند.
این بسته تربیتی برای دانشآموزان دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و دبیران را در ایجاد فضای گفتوگومحور و تقویت سواد سیاسی و اجتماعی دانشآموزان یاری میکند.
یکی از کتابهای «از ایرانمان دفاع میکنیم» برای دوره دوم ابتدایی (کلاسهای ۴، ۵، ۶)، دیگری برای مقطع متوسطه اول و کتاب سوم برای دوره متوسطه دوم تدوین شده است.
مخاطبان این برنامه معلمان سراسر کشور هستند و تلاش شده محتوای آن بهصورت کاربردی و قابل اجرا در کلاس طراحی شود.
نحوه ارائه درسهایی با محوریت تحلیل رویدادهای واقعی حساس است و معلمان باید به ابزارهای گفتوگویی، مدیریت احساسات دانشآموزان و ارائه تحلیل دقیق مجهز باشند. این برنامه برای تقویت همین توانمندیها تولید شده است.
بعضی از دروس این کتابها شامل عناوینی همچون «شناخت جغرافیای سیاسی منطقه غرب آسیا»، «شناخت تاریخچه شکلگیری و مدل سیاسی رژیم صهیونی» (نسبت آمریکا و رژیم اسراییل، نسبت ما و مسئله فلسطین)، «شناخت ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی»، «شناخت علل و ابعاد همدلی و وحدت ایرانیان»، «شناخت مدل نقش آفرینی مدرسه در بحرانها»، «شناخت اثرگذاری هنر بر اذهان»، «شناخت فناوری هستهای»، «شناخت فناوری موشکی و سیر رشد آن»، «شناخت بعد الهیاتی جنگ» و «ارائه یک روایت تاریخی از جنگ» است.
کارشناسان آموزشی تأکید دارند بهرهگیری از رسانه ملی در آموزشهای ضمن خدمت، رویکردی مؤثر و فراگیر برای ارتقای کیفیت تدریس است.
تلویزیون با گستره مخاطبان وسیع خود، امکان دسترسی همزمان معلمان در سراسر کشور را فراهم کرده و عدالت آموزشی را تقویت میکند.
ارائه محتوای آموزشی در قالب تصویر، گفتوگو و روایت، فهم مطالب را تسهیل کرده و موجب هماهنگی و استانداردسازی شیوههای تدریس در مدارس میشود.
همچنین هزینههای برگزاری دورههای حضوری کاهش یافته و معلمان میتوانند در زمانی کوتاهتر از تجربه و تخصص کارشناسان آموزشی بهرهمند شوند.
این مجموعه آموزشی با هدف ارائه یک الگوی واحد و قابل اجرا برای تدریس کتاب تازه تألیف، از شنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه آموزش رفته و نخستین تجربه آموزش تلویزیونی روش تدریس یک بسته تربیتی ملی است.
مجموعه «از ایرانمان دفاع میکنیم» به تهیه کنندگی هادی خدادی و با اجرای اشکان تفنگسازان تولید شده است و هر قسمت آن ۳۰ دقیقه زمان دارد.