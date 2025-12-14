به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان و مدیرکل امور اتباع خارجی از فرمانده و جمعی از کارکنان انتظامی شهرستان کرمان تجلیل کرد.

در نشست فرمانده انتظامی استان و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با فرمانده انتظامی و روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های شهرستان کرمان، از فرمانده شهرستان و تعدادی از روسای کلانتری‌ها وپاسگا‌ها به‌دلیل عملکرد مطلوب در حوزه‌ی تامین نظم و امنیت و جمع‌آوری اتباع خارحی غیرمجاز تقدیر شد.

در این نشست، سردار "موقوفه ئی" با تقدیر از عملکرد خوب مجموعه انتظامی، با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان افزود: تأمین امنیت پایدار، حاصل همدلی و تعهد کارکنان انتظامی در اجرای مأموریت‌ها بوده و این موفقیت‌ها، نتیجه‌ی مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و تعامل با مردم است.

در پایان این نشست، لوح تقدیر و جوایزی به فرمانده و جمعی از روسای کلانتری و پاسگاه‌های شهرستان کرمان به نشانه‌ی قدردانی از زحمات ارزشمند آنان اهدا شد.