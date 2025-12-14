پخش زنده
مسئول کمیته کیک بوکسینگ واسکو خوزستان گفت: کیک بوکسینگکاران استان در مسابقات کشوری موفق به کسب ۳۵ مدال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین برازجانی اظهار کرد: مسابقات کیک بوکسینگ کشور در دو بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان اصفهان با حضور۳۸۰ ورزشکار آقا و ۴۰۰ ورزشکاران خانم برگزار شد.
وی با اشاره به مدال آوری خوزستانیها و تمجید عملکرد آنها، افزود: بانوان خوزستانی در این رقابتها موفق به کسب ۶ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۴ مدال برنز شدند. در بخش آقایان نیز ۹ مدال طلا، ۲ مدال نقره و۳ مدال برنز کسب کردیم.
برازجانی بیان داشت: نفرات برتر جهت مسابقات جهانی ۲۰۲۶ به اردوی انتخابی تیمملی دعوت میشوند.