احداث بیش از هزار و ۳۰۰ متر دیوار برای عبور ایمن سیلابهای زمستانی در یزد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد از انجام برخی اقدامات در حوزه ابنیه فنی راهها برای آمادگی کامل جهت انجام مأموریتهای راهداری زمستانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
محمد رستگاری راهداری زمستانه را یکی از حیاتیترین فعالیتهای حوزه حملونقل جادهای برشمرد که هدف اصلی آن تضمین ایمنی و تداوم جریان ترافیک در شرایط نامساعد جوی است.
وی افزود: پلها به عنوان نقاط حساس در مسیرهای ارتباطی، نقش مهمی در عبور ایمن وسایل نقلیه از موانع طبیعی مانند رودخانهها و مسیلها دارند. در صورت نبود نگهداری مداوم، این پلها میتوانند در اثر تجمع گل و لای، یخزدگی یا فشار سیلابها دچار آسیب شوند که نتیجه آن قطع راه ارتباطی و حتی بروز حوادث جبرانناپذیر است.
رستگاری بیان کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۷۵ دستگاه پل در سطح استان وجود دارد که به منظور جلوگیری از گرفتگی دهانه آنها و بروز مشکل در عبور سیلابها، ۱۸۳ دستگاه پل در سطح استان لایروبی و پاکسازی شدهاند تا در زمان بارشها، عبور روان آبها بدون خطر برای راهها و کاربران جادهای انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت برقراری تردد در محورهای شریانی در زمان بارشها و ضرورت وجود پلها برای عبور سیلاب، گفت: از مجموع پلهای استان، ۱۰۹۹ دستگاه در بزرگراهها، ۲۹۱۴ مورد در راههای اصلی و شریانی و ۸۳۱ دستگاه نیز در محورهای روستایی و فرعی قرار دارند که همگی در رصد و کنترل مستمر واحدهای راهداری هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد بیان کرد: برای افزایش تابآوری زیرساختها در برابر خسارات ناشی از بارشها و سیلابها، تا کنون هزار و ۳۴۱ متر دیوار ساحلی برای جلوگیری از ورود سیلاب به سطح جادهها پیش بینی شده که از این مقدار ۶۳۸ متر در سال جاری احداث شده است.
این مسئول گفت: در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور وسایل نقلیه، ۱۱ دستگاه آبنما نیز در سال جاری به پل تبدیل شدهاند تا جریان روانتر عبور خودروها در زمان بارندگی تضمین شود.
تکمیل پلهای استان یزد نیازمند تزریق اعتبار ۲۵۰ میلیاردی
رستگاری یادآور شد: تداوم پاکسازی دهانه پلها، لایروبی مسیلها، احداث دیوارهای حفاظتی و تبدیل آبنماها به پل استاندارد، از جمله اقداماتی است که موجب افزایش پایداری شبکه راههای کشور در برابر تغییرات اقلیمی و بارشهای ناگهانی میشود.
وی گفت: هم اکنون تعداد ۸۳ دستگاه پل در حال احداث، تعمیر و بهسازی و ۲۱ مورد نیز در مرحله فراینده مناقصه است که در صورت تامین اعتبار به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، ملی و ایمیدرو تا مرداد ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید.