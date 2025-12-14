پخش زنده
طرح پویش سلامت علوی در مناطق محروم شهرستان دزفول برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجری طرحهای بنیاد علوی خوزستان گفت: در راستای محرومیت زدایی و ارائه خدمات رایگان پزشکی، طرخح پویش سلامت علوی در مناطق محروم شهرستان دزفول برگزار شد.
امین عبدالله پور افزود: دراین طرح که جمعی از پزشکان چشم پزشک حضور داشتند، بیش از ۴۰۰ نفر به صورت رایگان خدمات چشم پزشکی دریافت کردند.
وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه همکاری میان بنیاد علوی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول خدمات پزشکی از جمله دندانپزشکی، مامایی در هفتههای آینده به صورت رایگان در مناطق کم برخوردار این شهرستان انجام میشود.