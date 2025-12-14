پخش زنده
وقوع پدیده مه گرفتگی تا روز چهارشنبه پدیده غالب جوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اسای اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان و در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی پدیده غالب استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق بویژه جادههای مواصلاتی است.
همچنین در این ایام رگبارهای پراکنده و رعد و برق در مناطق شمال، شرق و ارتفاعات دور از انتظار نیست.
از اواسط روز چهارشنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعالی قرار میگیرد که تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور خبر داد.
این سامانه موجب لغزندگی و انسداد جادهها و گردنههای برفگیر، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مهگرفتگی و اختلال در حملونقل و تأمین انرژی میشود.
سازمان هواشناسی در این هشدار توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفرهای غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری کرده، خودروهای خود را مجهز به وسایل زمستانی کنند و دستگاههای اجرایی برای برفروبی و کنترل سیلاب آمادگی کامل داشته باشند.
همچنین از اواخر وقت دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه خلیج فارس طی ساعاتی مواج و سپس تا روز جمعه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۲۱.۱ و لالی با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.