به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تی آرتی عربی، در امتداد کمپین تحریم، مالزی مک دونالدز مخصوص خود را احداث کرد.

بلاگری که در زمینه غذا تولید محتوا می‌کند گفت: چه عاملی باعث شده است همه در داخل و بیرون صف ببندند؟امروز من در فست فود کنتاکی احمد هستم تا مرغ‌های سوخاری را تست کنم. روبروی این فست فود محلی مالزی صف طولانی بسته‌اند. این درحالی است که فست فود‌های زنجیره‌ای جهانی تقریبا مشتری ندارند.

لیلی جانا، موسس فست فود گفت: سلام، امروز، روز افتتاح فست فود زنجیره‌ای «کنتاکی احمد» است. از خدا می‌خواهیم اوضاع راحت پیش برود.

به گزارش بلومبرگ، پس از تحریم، خانواده مالزیایی رستورانی تاسیس کرد که به سمت جهانی شدن می‌رود. این رستوران مدرن طراحی شده است و با فست فود‌های زنجیره‌ای بین المللی تفاوتی ندارد و با همان کیفیت مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده و نوشیدنی‌های گازدار پذیرایی می‌کند. این رستوران را لیلی جانا و همسرش محمد تاسیس کرده‌اند تا برای میلیون‌ها شهروند مالزی جایگزین داخلی پیدا کنند. کسانی که فست فود زنجیره‌ای آمریکایی مک دونالدز را تحریم کرده‌اند، به این علت است که در طول جنگ نسل کشی علیه غزه، از ارتش اسرائیل حمایت کرد.

به گزارش بلومبرگ، این ایده سال دو هزار و بیست و چهار از فروش غذا در یک کامیون کوچک شکل گرفت تا ماه دسامبر دو هزار و بیست و چهار که اولین شعبه رسمی آن افتتاح شد. تعداد شعب این فست فود در یک سال به سی و پنج شعبه در سراسر مالزی رسید. پیش بینی می‌شود تعداد شعبه‌های این رستوران تا اواخر سال دو هزار و بیست و شش به صد و ده شعبه برسد. موفقیت این رستوران، مثالی واقعی از اهمیت تحریم است. همچنین نشان می‌دهد چگونه می‌شود جایگزین‌هایی محلی درنظر گرفته شود که با موضع گیری شفاف اخلاقی فعالیت کند. آیا شما نمونه مشابهی در کشورهایتان دارید؟