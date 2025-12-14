پخش زنده
از طرح تحقیقاتی «رادار فرودگاهی MSSR» دانشگاه صنعتی اصفهان، بهعنوان طرح برتر پژوهشی وزارت علوم، در نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانشگاه صنعتی اصفهان با معرفی هشت مجموعه دانشبنیان و فناور و ارائه ۳۲ فناوری برجسته به شکل حضوری و مجازی، در مجموع ۴۰ دستاورد فناورانه خود را در معرض دید بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری قرار داده است.
پژوهشکده معدنکاری هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، پژوهشکده مهندسی حملونقل، دانشکده مهندسی کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان تارشید، ترنیان و زمینسیما کاشف از جمله مجموعههای حاضر در غرفه دانشگاه صنعتی اصفهان هستند که تازهترین فناوریهای سطح یک خود را ارائه کردهاند.
در این دوره از نمایشگاه، طرح «رادار فرودگاهی MSSR» ساختهشده در پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان، بهعنوان طرح برتر پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد و مورد بازدید ویژه وزیر علوم قرار گرفت.
این نمایشگاه دیروز با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آغاز به کار کرد.
بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی پژوهش، فناوری و فنبازار تا ۲۵ آذرماه دایر است و علاقهمندان میتوانند برای بازدید از دستاوردهای دانشگاه صنعتی اصفهان به سالن ۵ این نمایشگاه مراجعه کنند.