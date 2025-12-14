روستای هزار کندی؛ الگویی برای تاب آوری جوامع روستایی

روستای هزار کندی در بخش اسلام آباد شهرستان پارس آباد جای گرفته و با همدلی و همیاری اهالی، دهیاری و شورای اسلامی روستا، الگویی برای تاب آوری جوامع روستایی تبدیل شده است.