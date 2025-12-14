روستای هزار کندی؛ الگویی برای تاب آوری جوامع روستایی
روستای هزار کندی در بخش اسلام آباد شهرستان پارس آباد جای گرفته و با همدلی و همیاری اهالی، دهیاری و شورای اسلامی روستا، الگویی برای تاب آوری جوامع روستایی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روستای هزار کندی در بخش اسلام آباد شهرستان پارس آباد جای گرفته و با همدلی و همیاری اهالی، دهیاری و شورای اسلامی روستا، الگویی برای تاب آوری جوامع روستایی تبدیل شده است.
با توسعه کارگاه های کشاورزی و کسب و کارهای محلی در این روستا، افرادی که از این روستا رفته بودند، حالا بازگشته اند و مهاجرت معکوس اتفاق افتاده است.