به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی، در نشست کارگروه استانی آسیب‌شناسی محلات حاشیه‌نشین و بافت‌های ناکارآمد که با رویکرد صلح و سازش و پیشگیری از اختلافات ساکنین برگزار شد، گفت: بسیاری از نهاد‌ها و دستگاه‌ها با مباحث و مشکلات حاشیه نشینی و آسیب‌های این مناطق درگیر هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی، در این جلسه با اشاره به اینکه در کشور ما این بحث جزء اولویت ماموریت دستگاه‌هاست، افزود: ۱۴ درصد از جمعیت کل کشور در مناطق حاشیه ساکن هستند، ۳۰ درصد مردم مناطق شهری در بخش‌های حاشیه ساکن هستند که این مناطق عمدتا در بخش‌های قدیمی و بافت فرسوده و حاشیه شهر‌ها قرار دارند؛ ساکنین این مناطق عمدتا افراد با طبقات اجتماعی ضعیف بوده و دسترسی آنها به امکانات رفاهی شهری دچار چالش و مشکل است.

موقری ایجاد و فعال کردن گروه‌های سازش محله‌ای در این محلات را ماموریت تشکیلات قضائی عنوان کرد و گفت: ظرفیت افراد معتمد و ذی‌نفوذ برای تحقق اهداف این مهم بسیار حائز اهمیت بوده و نقش کلیدی برای کاهش ورود پرونده‌های قضایی می‌تواند ایفا کند.