به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش محوری تولید در پیشرفت استان، گفت: کلید توسعه در تولید بوده و برای تحقق آن باید در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌صورت جدی کار شود و همه دستگاه‌های دولتی و امکانات موجود پای کار بیایند.

رضا رحمانی در آیین بهره‌برداری از طرح توسعه تولید کنسانتره دیونیزه میوه در ارومیه، با اشاره به نقش مؤثر بانوان در عرصه‌های مختلف، افزود: بانوان ما هر کجا حضور دارند، موفق هستند و موفقیت‌های بانوان بخشی از ظرفیت بزرگ اجتماعی استان را نشان می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه پیوند فناوری و صادرات می‌تواند موفقیت واحد‌های تولیدی را تضمین کند، خاطرنشان کرد: این الگوی فناورانه باید در همه واحد‌های تولیدی گسترش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند در بازار‌های داخلی و خارجی رقابت‌پذیر باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی دانش و کیفیت را نیز رمز ماندگاری تولیدات دانسته و افزود: هر جا تولید کیفی مبتنی بر دانش شکل بگیرد، در بازار‌های جهانی با همان رمز کیفیت، موفق خواهیم بود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت جامع از تولید، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه، پیشرفت و سرمایه‌گذاری دارد و حمایت از تولید باید به‌صورت کامل و همه‌جانبه عملیاتی شود.

وی در پایان از اجرای طرح‌های جدید در آینده نزدیک خبر داده و افزود: در روز‌های آینده شاهد کلنگ‌زنی‌های مختلفی خواهیم بود و این اقدامات یک فرهنگ، یک آغاز و اثری ماندگار در زندگی مردم بوده و تلاش ما این است که این مسیر توسعه پایدار ادامه‌دار باشد.