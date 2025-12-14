وی بیان کرد: براین‌اساس، ۳۵ درصد از کل اعتبارات این سفر، معادل مبلغی قابل‌توجه، به طرح‌های آبی حیاتی استان اختصاص‌یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این مصوبه در پاسخ به پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی و ملی صورت‌گرفته و وزارت نیرو موظف شده با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، نسبت به عملیاتی‌کردن توافقات اقدام کند.

مصلح با اشاره به جزئیات طرح‌های آبی مصوب، بیان کرد: اعتبارات مصوب به ۷ پروژه اصلی تخصیص‌داده‌شده که هر یک تاثیر مستقیمی بر رفع تنش آبی و توسعه مناطق مختلف استان خواهند داشت.

وی گفت: به طرح آبرسانی به لیکک با ۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت، این پروژه از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و از سد کوثر آبگیری می‌کند، برای تأمین آب شرب ۸۵ هزار نفر از مردم شهرستان بهمئی یک طرح حیاتی بوده و اجرای آن به دلیل عبور از بافت تاریخی ارجان، پیچیده توصیف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: به تکمیل طرح آبرسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، باشت و دشت مور و ساماندهی رودخانه‌های باشت و دیل با یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب گردید.

مصلح افزود: آبرسانی به شهر‌های دهدشت، چرام، سوق و لنده، با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشرفت فیزیکی خوبی دارد، پس از تکمیل، آب شرب حدود ۲۴۰ هزار نفر را تأمین خواهد کرد.

وی بیان کرد: آبرسانی به دیشموک با ۸۵۰ میلیارد تومان طرح تأمین آب اراضی دهدشت غرب با هزار میلیارد تومان و پیشرفت حدود ۳۷ درصد پس از بهره‌برداری، آب موردنیاز برای ۵ هزار و ۶۴۷ هکتار از اراضی کشاورزی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: آبگیری مخزن سد تنگ سرخ بشار یاسوج با هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تکمیل سامانه خط انتقال آب سد تنگ سرخ به یاسوج با هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که خط انتقال آب این سد به طول ۲۳ کیلومتر، به‌صورت ثقلی طراحی شده و علاوه بر انتقال آب، قابلیت تولید برق نیز دارد.

مصلح بیان کرد: آب این سد، نیاز‌های شرب، کشاورزی و صنعت یاسوج و حومه، از جمله میدان گازی مختار را برطرف می‌کند.

وی افزود: تخصیص این اعتبارات ملی به بخش آب استان، نه‌تنها چالش کم‌آبی را در مناطق شهری و روستایی کاهش خواهد داد، بلکه با تأمین نیاز‌های کشاورزی و صنعتی، بستری برای رونق اقتصادی و افزایش تاب‌آوری استان در برابر تغییرات اقلیمی فراهم می‌آورد.