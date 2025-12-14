به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: کلاهبرداران با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های جعلی و درخواست اطلاعات شخصی، به‌ویژه کد فعال‌سازی پیام‌رسان‌ها، سعی در دسترسی غیرمجاز به حساب افراد دارند.

وی افزود: لینک‌های منتشر شده درخصوص اینترنت رایگان جعلی است و کاربران نباید اطلاعات شخصی یا کد فعال‌سازی پیام‌رسان‌ها و یا اطلاعات هویتی خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

سرهنگ امیرحسین نقی مهر از شهروندان خواست در مواجهه با پیام‌ها و لینک‌های مشکوک هوشیار باشند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.