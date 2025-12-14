نبود کمربندی برای همدان موجب تداخل خودروی سنگین و سبک و افزایش ترافیک درون شهری و تصادفات رانندگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همدان با بیان اینکه همدان در کریدور ارتباطی مرکز و شمال کشور به غرب و جنوب غرب کشور واقع شده است گفت: در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه نبود کنارگذر موجب تداخل ترافیک برون شهری و درون شهری شده و در بیشتر مواقع تردد در معابر درون شهری را تحت تاثیر قرار داده است.

سرهنگ ابراهیم فارسی افزود: همچنین سه استان غربی کرمانشاه، سنندج و ایلام برای تردد به سمت مرکز کشور به ویژه تهران مجبور به تردد از جاده‌های استان همدان هستند بنابراین تکمیل و اجرایی شدن طرح نیمه تمام کنارگذر غربی همدان، بخشی از مشکلات ترافیک شهری را حل می‌کند.

معاون عملیات راهنمایی و رانندگی استان همدان تاکید کرد: به دنبال بستن عرشه سوم پل میدان بار برای اجرای علت فنی و بهسازی، خودرو‌ها به مسیر جایگزین هدایت شده و برای دور زدن ورود به سمت میدان نجفی باید از میدان دباغ دور بزنند.

سرهنگ فارسی گفت: تداخل کامیون و خودروی سواری علاوه بر افزایش حجم ترافیک در مسیر رفت و برگشت بلوار جمال الدین اسدآبادی، سوانح خسارتی را تا حد قابل توجهی افزایش داده است.

او تصریح کرد: همچنین برخی از خودرو‌های سواری برای فرار از گره‌های ترافیک از کوچه پس از کوچه‌ها تردد کرده که موجب نارضایتی مردم شده است.