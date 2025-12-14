پخش زنده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم امضای یادداشت تفاهم سرمایهگذاری بخش خصوصی با بندر خشک آپرین و ناوگان ریلی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، بر حمایت دولت از بخش خصوصی و تقویت سرمایهگذاری در صنعت ریلی تأکید شد.
او در این مراسم با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در بخش ریلی گفت: ورود به این مسیر، زمینهساز توسعهای است که میتواند آینده حملونقل کشور را متحول کند.
فرزانه صادق با اشاره به همافزایی دولت و بخش خصوصی افزود: آینده صنعت ریلی روشنتر از گذشته خواهد بود و سیاست دولت چهاردهم، تسهیلگری و حمایت مؤثر از حضور بخش خصوصی است؛ رویکردی که نتایج آن هماکنون قابل مشاهده است.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل حلقههای مفقوده در مسیرهای ریلی و کریدورهای ترانزیتی کشور، کمبود لوکوموتیو را یکی از چالشهای جدی این صنعت دانست و گفت: بخش عمدهای از مطالبات لوکوموتیوسازان پرداخت شده و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در سالهای گذشته تصریح کرد: دولت چهاردهم با تغییر نگاه به حوزه ریلی، حمایت عملی و هدفمند از سرمایهگذاران را در دستور کار قرار داده است.
در ادامه این مراسم، ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رویکرد توسعهمحور راهآهن گفت: توسعه شبکه و افزایش مسیرهای ریلی، همراه با نگاه ویژه به ترانزیت ریلی، از اولویتهای اصلی راهآهن به شمار میرود.
وی با بیان اینکه مجموع ترانزیت کشور، اعم از جادهای و ریلی، به حدود ۲۰ میلیون تن رسیده است، از تدوین مشوقهایی برای سرمایهگذاران و صاحبان بار در حوزه ریلی خبر داد و افزود: برای افزایش سهم حملونقل ریلی، جذابیتهای تازهای در نظر گرفته شده تا این بخش نقش پررنگتری در زنجیره ترانزیت کشور ایفا کند.