مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ۵۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در آیین افتتاح کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت هنرستان دخترانه رضوان بردسیر گفت: بیش از ۵۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم استان در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار دانش تحصیل می‌کنند.

محمدرضا فرحبخش در آیین افتتاح این کارگاه با اشاره به تغییر رویکرد خانواده‌ها و نظام آموزشی نسبت به گذشته، گفت: نسل‌های پیشین تحت فشار جریان غالب آموزشی، تنها به رشته‌های پزشکی و مهندسی هدایت می‌شدند؛ اما امروز در چارچوب توسعه متوازن و برنامه هفتم توسعه کشور، تکلیف قانونی آن است که ۵۵ درصد دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای هدایت شوند. خوشبختانه استان کرمان در سال جاری به این هدف دست یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت هنرستان‌ها در تربیت نیروی ماهر و کارآفرین افزود: یکی از چالش‌های جدی این حوزه، کمبود تجهیزات و امکانات کارگاهی است. اگرچه استقبال دانش‌آموزان از رشته‌های فنی و حرفه‌ای بسیار چشمگیر بوده، اما برای تحقق اهداف توسعه‌ای نیازمند حمایت جدی در زمینه زیرساخت‌ها و تجهیزات هستیم.

فرحبخش افزود: شهرستان‌های سیرجان و بردسیر حتی فراتر از میانگین ۵۵ درصدی کشور عمل کرده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این مناطق است.

وی با اشاره به حضور پرشور دانش‌آموزان دختر در رشته طراحی دوخت و سایر رشته‌های فنی، گفت: انتخاب این رشته‌ها نشان‌دهنده‌ی علاقه‌مندی واقعی دانش‌آموزان است، فارغ از اجبار‌های گذشته. این مسیر علاوه بر پاسخ به علایق آنان، زمینه‌ساز مهارت‌آموزی، اشتغال پایدار و کارآفرینی خواهد بود. در شرایطی که نرخ بیکاری دختران در کشور بالاتر است، حضور آنان در رشته‌های فنی حرفه‌ای می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان نمونه‌هایی از خلاقیت دانش‌آموزان در طراحی پوشاک و حجاب مدارس، تأکید کرد: وقتی کار به دست دانش‌آموزان سپرده می‌شود، نتیجه‌ای زیباتر و ارزشمندتر حاصل می‌گردد. هر یک از این دانش‌آموزان می‌توانند فردا به عنوان کارآفرینان موفق، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز فرصت شغلی ایجاد کنند.

محمد رضا فرحبخش در پایان خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان‌ها و کارگاه‌های کوچک مقیاس، همانند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی، اهمیت دارد و می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش ارزش افزوده ایفا کند. تجربه کشور‌های جنوب شرق آسیا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های کوچک و خانگی، سطح اشتغال را به شکل چشمگیری افزایش داده است. ما نیز باید با نگاه علمی و حمایتی، این مسیر را در استان کرمان ادامه دهیم.

برپایه این گزارش: طی مراسمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان و نماینده مردم شهرستان‌های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی کارگاه خیاطی رشته طراحی دوخت هنرستان دخترانه رضوان بردسیر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان افتتاح شد.