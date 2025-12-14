در آستانه شب یلدا، واحدهای عرضه‌کننده شیرینی‌جات، خشکبار و دیگر کالاهای پرتقاضا در زنجان تحت بازرسی ویژه قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اتاق اصناف استان زنجان از اجرای طرح تشدید نظارتی بازار به مناسبت شب یلدا خبر داد تا از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت و تخلفات صنفی پیشگیری شود.

مقدمی گفت: طرح نظارتی ویژه شب یلدا در زنجان از ۱۷ آذرماه آغاز شده و تا سوم دی‌ماه با فعالیت ۱۱ گروه بازرسی در دو شیفت صبح و عصر ادامه دارد.

وی افزود: واحدهای عرضه‌کننده شیرینی‌جات، خشکبار و دیگر کالاهای پرتقاضای شب یلدا در اولویت بازرسی‌ها قرار دارند و تاکنون ۳۵۳ واحد بازرسی شده که ۴۸ واحد متخلف برای رسیدگی معرفی شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان تصریح کرد: با گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، فروش اجباری، نداشتن فاکتور و درج نکردن قیمت برخورد قانونی خواهد شد.

مقدمی ادامه داد: گشت‌های مشترک با حضور بازرسان سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی، اتحادیه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و صدا و سیما به‌صورت میدانی در بازارها و میدان‌های میوه و تره‌بار انجام می‌شود.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، آن را از طریق سامانه‌های تلفنی ۳۱۱۴۱ اتاق اصناف و ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند.