به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار رضا شجاعی در تشریح این خبر گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرز‌ها و برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی و رصد تحرکات در مناطق مرزی، به سرنخ‌هایی از قصد قاچاقچیان برای ورود محموله موادمخدر دست یافتند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، انهدام این باند قاچاق مواد افیونی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی مسیر‌های احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دلاور هنگ مرزی سراوان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی با اجرای هدفمند کمین منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی مرزبانی استان توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: سوداگران مرگ به محض روئیت ماموران، اقدام به تیراندازی کرده که ماموران نیز بلافاصله با اتخاذ موضع و تاکتیک عملیاتی مناسب مقابله به مثل کرده و به علت حجم زیاد آتش مامورین، قاچاقچیان تاب مقابله نداشته و عرصه را بر خود تنگ دیده با برجا گذاشتن محموله موادمخدر اقدام به فرار کردند.

سردار شجاعی افزود: مرزداران غیور هنگ مرزی سراوان در یک عملیات مقتدرانه موفق شدند، ضمن مهار ۶ راس دواب حامل، مقدار ۲۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل: ۲۲۴ کیلوگرم از نوع تریاک، مقدار ۱۹ کیلوگرم حشیش، دو قبضه سلاح کلاش، ۱۱۳ فشنگ جنگی کلاش، ۶ تیغه خشاب به همراه یک دستگاه تلفن همراه هوشمند را کشف کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دشمنان قسم خورده ایران اسلامی باید بدانند که امروز مرزداران غیور بیش از هر زمانی آمادگی و توان پاسخگویی به هر گونه تجاوز و تعرض به خاک میهن عزیزمان را دارند و همواره با چشمانی باز، امنیتی مثال‌زدنی را برای امت اسلامی به ارمغان خواهند آورد.