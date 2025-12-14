به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام بورس کالا، قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل آذرماه ۱۴۰۴ از روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه قابل معامله خواهد بود و معاملات آن تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، قرارداد‌های آتی در اولین روز معاملاتی بدون اعمال حد نوسان قیمتی و با دوره پیش‌گشایش ۳۰ دقیقه‌ای در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز می‌شوند. پس از انجام حراج تک‌قیمتی، معاملات رأس ساعت ۱۲ وارد دوره عادی شده و از آن پس حد نوسان قیمت روزانه اعمال خواهد شد.

قیمت پایه قرارداد آتی، قیمت کشف‌شده در حراج تک‌قیمتی خواهد بود که مبنای تعیین حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معاملات در حراج پیوسته قرار می‌گیرد.

همچنین در صورتی که در حراج تک‌قیمتی معامله‌ای انجام نشود، قرارداد آتی متوقف شده و این فرآیند در روز کاری بعد مجدداً تکرار خواهد شد.