کهگیلویه و بویراحمد؛
راه و شهرسازی بیشترین سهم از اعتبارات سفر رئیس جمهور
راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با تخصیص بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم اعتبارات سفر رئیس جمهور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پارسا مدیرکل راه و شهرسازی استان مجموع اعتبارات مصوب شده در سفر رئیس جمهور به استان را بیش از ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با احتساب زیرمجموعههایی از جمله راهداری، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، ۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از این میزان به طور مستقیم به اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص دارد که در مقایسه با سایر دستگاهها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
علی پارسا با بیان اینکه حجم فعالیتهای عمرانی در حوزه راه و شهرسازی استان بالا است گفت: با توجه به گستردگی پروژهها و نیازهای موجود اختصاص این میزان اعتبار ضروری بود و خوشبختانه در این سفر به صورت ویژه به این بخش توجه شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بیان کرد: در مجموع ۱۱ پروژه مهم عمرانی در این سفر مصوب شد که از جمله آنها میتوان به پروژه بابامیدان–یاسوج–سمیرم به عنوان یکی از طرحهای اولویتدار استان با اعتبار هزار میلیارد تومان اشاره کرد.
پارسا ادامه داد: پروژههای یاسوج–شیراز، باباکلان–گچساران–چرام با اعتبار یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، یاسوج–سیسخت با ۶۰۰ میلیارد تومان، باغچهسادات–سرفاریاب با ۲۵۰ میلیارد تومان، گچساران–خیرآباد با ۹۰۰ میلیارد تومان، یاسوج–اقلید با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و یاسوج– گناه با ۲ هزار میلیارد تومان از دیگر پروژههای مصوب هستند.
وی افزود: در حوزه راهداری نیز برای اصلاح نقاط حادثهخیز ۴۰۰ میلیارد تومان و برای روکش آسفالت محورهای مواصلاتی استان ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به نیازهای اعتباری استان گفت: برای تکمیل تمامی پروژههای نیمهتمام حوزه راه و شهرسازی، حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، اما اعتبارات مصوب شده در این سفر یک جهش قابل توجه به شمار میرود و میتواند بخش عمدهای از پروژههای سالهای گذشته را به سرانجام برساند.
پارسا در پایان تأکید کرد: یکی از نکات مثبت این مصوبات پیشبینی تأمین صددرصدی اعتبارات است که در صورت تحقق، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها و توسعه زیرساختهای حملونقل استان خواهد داشت.