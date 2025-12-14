به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمدباقر نجفی نژاد در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای طرح انسداد مرز و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق، یگان‌های مرزی این فرماندهی با استفاده از دستگا‌های الکترونیکی و اپتیکی و پایش نوار مرز، طی چند عملیات منسجم موفق به کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شدند.

وی بیان داشت: مرزبانان در این عملیات مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل: ۴ راس احشام سنگین، ۱۰۸ هزار نخ سیگار، ۱۱ دستگاه تلویزیون ۸۶ اینچ، ۲۵۵ لیتر بنزین، ۱۸۱ جفت کفش را به همراه یک دستگاه خودروی تویوتای استیشن از قاچاقچیان کشف و توقیف کردند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان ادامه دارد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالا‌های قاچاق توقیف شده را ۴ میلیارد تومان برآورد کردند.