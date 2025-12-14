پخش زنده
شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۵ تهران با اشاره به نوسازی بافتهای فرسوده محلاتی مانند اتابک، شوش و مطهری گفت: طی یکسال گذشته شهرداری منطقه برنامه ریزیهای گستردهای را برای توسعه پروژههای عمرانی و همچنین نوسازی محلات انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میثم نوشادی گفت: جمع آوری و کانالیزه کردن نهرها یکی از اقدامات مهمی است که محلات منطقه ۱۵ را از شر جانوران موذی نجات داده است و خوشبختانه طی سه، چهار ماه گذشته، نهرهای ۳۵ کوچه در محلههای اتابک و هاشم آباد کانالیزه شدند که امیدواریم با این اقدام بستر رشد و تکثیر حیواناتی مانند موش برای همیشه برچیده شود.
وی جمع آوری معتادان و کارتن خوابها را یکی دیگر از اقدامات شهرداری ناحیه ۲ در چند وقت اخیر برشمرد و افزود : در حال حاضر اگر هر ساعت از شبانه روز به بوستان فداییان اسلام بروید، دیگر تصویری از کارتن خوابها در این بوستان نخواهید دید؛ پیشتر از این محلات اتابک و هاشم آباد به سبب حضور معتادان متجاهر، جزء محلات ناامن به شمار میآمدند، اما چند وقتی است که تعداد این افراد در سطح این محلات به کمترین تعداد رسیده و تعامل شهرداری با دادستانی برای برخورد با خانههای پلاک قرمز، خیال مردم این ناحیه را از عدم وجود این منازل آسوده کرده است.
نوشادی در ادامه وجود یک پمپ بنزین را از نیازهای مبرم ناحیه ۲ منطقه ۱۵ اعلام کرد و گفت: در این محدوده مردم در بطریهای ۴ لیتری، بنزین دپو کرده و کنار خیابان میفروختند؛ برای حل این مسئله، اقدام فوری صورت گرفت و در حال حاضر پیمانکار در حال تجهیز کارگاه است تا هر چه سریعتر نیاز ناحیه به پمپ بنزین، برآورده شود.
نوشادی ادامه داد: همچنین مردم برای احداث یک درمانگاه هم درخواستهای بی شمار داشتند که در یکسال گذشته شهرداری منطقه توانست زمین این سرانه درمان را از نوسازی بگیرد و این پروژه هم مراحل صدور پروانه را سپری میکند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حمل و نقل عمومی در ناحیه ۲ منطقه ۱۵، نیز گفت: با توجه به اینکه پایانه خاوران که یکی از پایانههای شلوغ تهران است و روزانه بیش ۱۰۰ هزار نفر از این پایانه تردد میکنند، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و احداث خط مترو از نیازهای اصلی در این محدوده به شمار میآید.
شهردار ناحیه ۲ در پایان از نصب تعداد زیادی پایههای چراغ روشنایی در سطح ناحیه خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا ناحیه ۲ یک ناحیه امن برای فعالیت ساکنانش باشد؛ هر روز صبح بنده محلات ناحیه را با پای پیاده بازدید میکنم، زیرا معتقدم ورزش و تکاپوی جسمانی موجب سلامت روح میشود؛ در هر شرایطی تمرینهای ورزشی خود را انجام میدهم و دوست دارم که بطن ناحیه هم به ورزش گره بخورد.