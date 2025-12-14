فرماندار اندیمشک با اشاره به اجرای طرح شبکه مدیریت محله‌محور در این شهرستان گفت: تحول در محلات و مناطق شهری و روستایی اندیمشک با بسیج تمام ظرفیت‌های موجود در شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا گوروئی در نشست عمومی با مردم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) روستای کلگدره ۲ بخش الوار گرمسیری اندیمشک در قالب سیزدهمین مرحله از اجرای طرح شبکه مدیریت محله محور (محله اسلامی)، بیان کرد: طرح مدیریت شبکه محله‌محور از حدود یک سال پیش برای نخستین‌بار در شهرستان اندیمشک و در سطح کشور اجرا شده است.

وی ادامه داد: تا پیش از این ۱۲ نشست عمومی و بازدید میدانی از محله‌ها و مناطق مختلف شهری و روستایی اندیمشک با حضور همه مسوولان این شهرستان انجام شده و ۱۴۰ مصوبه برای گره گشایی از مسایل مردم این مناطق به تصویب رسیده است.

فرماندار اندیمشک با بیان اینکه ۸۴ درصد از کل مصوبه‌های این طرح یا به طور کامل انجام و یا در حال انجام است، گفت: این طرح با هدف شناسایی مشکل مناطق مختلف شهری و روستایی، ارائه راهکار‌های عملی و تقویت مشارکت مردمی در فرآیند تصمیم‌گیری نقش کلیدی در تحول محلات این شهرستان دارد.

گوروئی با بیان اینکه بازدید‌های میدانی مسوولان نمایشی نیست، اظهار کرد: تیم‌های مختلف پیش از بازدید میدانی نهایی، با حضور در محلات مختلف اقدام به شناسایی و احصا مسایل می‌کنند که این مسایل در نشست‌های مختلف در فرمانداری اولویت بندی و برای اجرا جمع بندی می‌شود.

وی ادامه داد: تصمیم‌های لازم و عملی در این بازدید‌ها نهایی و عملیاتی شدن آنها به سرعت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

فرماندار اندیمشک با اشاره به نقص تجهیزاتی برخی از مدارس روستا‌های هدف بازدید این طرح گفت: نیاز تجهیزاتی مدارس این منطقه احصا و تجهیز و بهسازی آنها و همچنین سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز این مدارس در دستور کار قرار گرفته است.

شرکت‌های مستقر در اندیمشک به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند

فرماندار اندیمشک با تاکید بر لزوم توجه شرکت‌های مستقر در این شهرستان به مسوولیت‌های اجتماعی بیان کرد: شرکت‌های مستقر باید در قبال دریافت خدمات از شهرستان و آلودگی منابع ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی اندیمشک به مسوولیت‌های خود در قبال مردم نیز عمل کنند.

وی با بیان اینکه حل مشکل روشنایی همه روستا‌های بازدید شده از جمله مصوبه‌های این نشست است، افزود: اداره راهداری اندیمشک مکلف شده است طی یک ماه نسبت به رفع خطر و نصب علایم ایمنی در راه‌های روستایی و نقاط پر حادثه اقدام کند.

گوروئی تاکید کرد: همه مطالبه‌های مطرح شده در این نشست که در توان شهرستان هستند و در این نشست به تصویب رسیده‌اند حداکثر تا سه ماه آینده اجرایی می‌شوند.

وی با اشاره به مطالبه جوانان این منطقه برای داشتن زمین ورزشی استاندارد افزود: زمین مورد نیاز برای احداث زمین چمن مصنوعی توسط دهیاری و تامین اعتبار برای احداث این زمین در دستور کار قرار دارد.

در سیزدهمین نشست عمومی و بازدید میدانی مدیران شهرستان اندیمشک در قالب طرح شبکه مدیریت محله محور (محله اسلامی)، مسایل روستا‌های کلگدره ۲، جهانگیری، کلگدره یک، شیرین آب، دژمریج و میدان خداوردی بخش الوار گرمسیری این شهرستان احصا و مصوبه‌هایی برای رفع مسائل و بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق به تصویب رسید.

طرح «شبکه مدیریت محله‌محور» به همت فرمانداری اندیمشک، ناحیه مقاومت بسیج و همراهی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، با هدف رصد میدانی مسائل محلات و ایجاد ارتباط مستقیم مردم با مسئولان، از یک سال پیش در اندیمشک آغاز شده است.

طی این مدت ۱۲ بازدید میدانی در محلات شهری و روستایی انجام شده و مشکلات هر محله با حضور مسئولان دستگاه‌ها و شورای پیشرفت محله احصا، بررسی و برای آنها مصوبه‌های عملیاتی تعریف شده است.

اندیمشک در اجرای طرح محله اسلامی از جمله شهرستان‌های پیشتاز در کشور است.