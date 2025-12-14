به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این اعتراضات باعث بسته شدن مسیر‌های مواصلاتی، برخی گذرگاه‌های مرزی و حتی ایجاد اختلال در پرواز‌های برخی فرودگاه‌ها شده است.

به عنوان بخشی از اعتراضات علیه بخش کشاورزی، کشاورزان با کاروان‌هایی از تراکتور و وسایل نقلیه، بندر تسالونیکی را مسدود کردند.

طبق گزارش‌های مطبوعات یونان، کشاورزانی که از ساعات صبح از نقاط مختلف شمال یونان، تسالی و غرب مقدونیه حرکت کرده بودند، به مرکز شهر رسیدند و به سمت دروازه اصلی بندر حرکت کردند.

نمایندگان کشاورزان اظهار داشتند که هدف از این اقدام، شنیده شدن صدای آنها بوده و نمی‌خواهند عملیات بندر را برای مدت طولانی مختل کنند.

کشاورزان همچنین ورودی‌های اصلی بندر ولوس را با تراکتور مسدود کردند و ترافیک را متوقف کردند و ماهیگیران منطقه نیز با قرار دادن قایق‌های خود در ساحل از این اقدام از دریا حمایت کردند.

بندر به دلیل تظاهرات تقریباً ۵ ساعت بسته ماند که با اقدامات امنیتی گسترده پلیس مواجه شد و بندر پس از ترک منطقه توسط کشاورزان، بازگشایی شد.

به دلیل اعتراضات مداوم در سراسر یونان از ابتدای ماه، بزرگراه‌های بین شهری، فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی به طور متناوب بسته می‌شوند.

کشاورزان خواستار پرداخت یارانه‌هایی هستند که به دلیل ادعا‌های فساد در برنامه‌های کمک‌های دولتی به تعویق افتاده است و همچنین اجرای مقرراتی برای کاهش هزینه‌های بالای تولید.