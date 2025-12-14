با هدف تقویت هماهنگی‌های بین‌استانی و حفاظت مؤثر از زیستگاه‌های طبیعی تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان‌های یزد و فارس به امضا رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، به‌منظور ارتقای سطح حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های ارزشمند جانوری، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان‌های یزد و فارس امضا شد. این تفاهم‌نامه با حضور حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد و لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس و در حاشیه همایش روز ملی خاک منعقد شد.

این سند همکاری با تمرکز بر محور‌هایی همچون مدیریت مشترک آتش‌سوزی‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های مرزی، پایش گونه‌های حساس، تبادل اطلاعات علمی و تقویت برنامه‌های حفاظتی مشترک، زمینه‌ساز افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دو استان خواهد بود.

حسن اکبری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد، با تأکید بر اهمیت این همکاری گفت: این تفاهم‌نامه فرصت ارزشمندی برای تقویت برنامه‌های حفاظتی، هماهنگی در مدیریت بحران‌ها و ارتقای پایش زیستگاه‌های مشترک است و می‌تواند امنیت جمعیت گونه‌های حساس را افزایش دهد و الگویی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

در ادامه، لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز اظهار داشت: بسیاری از زیستگاه‌ها و گونه‌های ارزشمند مرز‌های سیاسی را نمی‌شناسند و حفاظت مؤثر از تنوع زیستی تنها از مسیر همکاری‌های بین‌استانی امکان‌پذیر است. این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در راستای انسجام فعالیت‌های حفاظتی و مدیریت یکپارچه اکولوژیک میان فارس و یزد به شمار می‌رود.

گفتنی است، این سند همکاری با هدف صیانت از زیستگاه‌ها و منابع طبیعی و توسعه اقدامات حفاظتی پایدار میان دو استان مبادله شده و می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت بلندمدت از سرمایه‌های طبیعی منطقه ایفا کند. تان‌های یزد و فارس مبادله شده است.