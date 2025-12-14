به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم‌ ملی اسکیت رولبال ایران بامداد امروز (یکشنبه) به‌منظور حضور در هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال عازم امارات شدند.

هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی برگزار می‌شود و تیم‌های ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان در این رویداد به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

مهدیه مومنی، فاطمه ادیبی‌فر، فاطمه عادل‌مهربان، شکیبا شعبانی، شکیلا حسنی، پریماه عمیدیان، مهلا مرادی، مارال برزگری، هستی دیزنگیان، زهرا پاریاد، شقایق رحمانی و پرند خرمی ملی پوشان تیم ملی اسکیت رولبال هستند و نجمه عبداله پور هم هدایت این تیم را بر عهده دارد.

همچنین مجید هنرجو رییس فدراسیون که سمت نایب رییسی کنفدراسیون رولبال آسیا را بر عهده دارد جهت حضور در اجلاس جهانی این رشته عازم محل برگزاری مسابقات شد.

متین حیدری و عبداله کریمی ۲ داوری هستند که در هفتمین دوره جام جهانی رولبال به نمایندگی از ایران به قضاوت خواهند پرداخت.