رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق قانون در احراز هویت مکانی افراد گفت: همه دستگاهها از جمله فراجا موظفند اطلاعات مکانی شهروندان را فقط از سامانه املاک و اسکان دریافت کنند و هیچگونه دریافت وجهی در این فرآیند وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: قانون برای تعیین هویت مکانی افراد، یک مرجع مشخص کرده و آن سامانه املاک و اسکان است.
وی افزود: دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، بخشهایی از وزارت کشور و نیروی انتظامی در حال استفاده از این سامانه هستند و خدمات خود را بر همین اساس ارائه میدهند.
پژمانفر گفت: در جلسهای با نیروی انتظامی مقرر شد در فرآیند تعویض پلاک خودرو نیز اطلاعات مکانی افراد مطابق قانون از سامانه املاک و اسکان دریافت شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: اگر ایرادی در اجرای این فرآیند وجود دارد باید اعلام شود تا برطرف شود، اما انجام اقدامات خارج از قانون قابل قبول نیست.
وی افزود: دریافت اطلاعات مکانی از سامانه املاک و اسکان بدون اخذ وجه انجام میشود.
پژمانفر گفت: در صورت بروز هرگونه مشکل، کارگروه تعاملپذیری موظف است در اسرع وقت آن را رفع کند و کمیسیون اصل ۹۰ نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد.