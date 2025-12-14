پخش زنده
با آغاز بارش باران از صبح امروز در اکثر نقاط استان گلستان، شهر گرگان و دیگر شهرهای استان گلستان حالوهوایی تازه و دلنشین به خود گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این بارشها که پس از دورهای از کم بارشی رخ داده است، طراوت خاصی به طبیعت منطقه بخشیده و باعث شادابی فضای شهری و روستایی شده است.
باران پاییزی، خیابانهای گرگان را شستوشو داده و هوای شهر را پاکتر کرده است.
در دیگر شهرهای استان گلستان هم بارش باران سبب جانگرفتن مزارع، باغها و فضاهای سبز شده است. کشاورزان این بارشها را برای تقویت منابع آبی و بهبود وضعیت کشتهای پاییزه مؤثر ارزیابی میکنند.