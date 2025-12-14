پیام تسلیت رئیس جمهور در پی درگذشت مادر ۳ شهید
رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خوزستان تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تسلیت گفتن درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی، تصریح کرد: این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مؤمن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین، همواره زنده و الهامبخش خواهد ماند.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه، تسلیت میگویم.
این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مؤمن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزشهای والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین، همواره زنده و الهامبخش خواهد ماند.
از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مؤمنه، علو درجات و همنشینی با فرزندان شهید خود و برای عموم بازماندگان ایشان، صبر، اجر و سلامتی خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران