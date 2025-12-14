رئیس جمهور در پیامی، درگذشت مادر شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و متدین استان خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تسلیت گفتن درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی، تصریح کرد: این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مؤمن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین، همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مؤمنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام، فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه، تسلیت می‌گویم.

این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مؤمن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین، همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مؤمنه، علو درجات و همنشینی با فرزندان شهید خود و برای عموم بازماندگان ایشان، صبر، اجر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران