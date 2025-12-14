پخش زنده
امروز: -
معاون امداد و نجات هلالاحمر خوزستان گفت: ۳۵ نفر گرفتار در برف و کولاک روستاهای شهرستان اندیکا طی ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی و اسکان داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امیر عباس نجفی بیان کرد: ۳۵ نفر گرفتار در برف و کولاک روستاهای چشمهبردی، رامشیر و ماهور تاراز از توابع شهرستان اندیکا امدادرسانی شدند.
وی عنوان کرد: پس از اعلام حادثه چهار تیم عملیاتی امداد و نجات با ۲ خودروی پشتیبانی و یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلالاحمر شهرستان اندیکا و پایگاه امداد و نجات بین شهری تاراز به مناطق مورد نظر اعزام شدند.
نجفی افزود: بستهها غذایی شامل کنسروجات، آب معدنی و نان میان خانوارهای آسیبدیده توزیع شد.
از اواسط هفته گذشته سامانه بارشی در خوزستان فعال شده است.