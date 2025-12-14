پخش زنده
فرمانده مرزباني استان خوزستان از توقيف چهار فروند شناور تجاري متخلف حاوي کالاي قاچاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: دریابانان ماهشهر، در راستای مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آبهای ساحلی استان، حین کنترل شناورهای عبوری در آبهای شمال خلیج فارس به ۴ فروند شناور تجاری که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود مظنون شده و آنها را متوقف کردند.
وی افزود: مرزبانان در بازرسی دقیق از شناورهای توقیف شده ۱۶ دستگاه کولر اسپیلت فاقد هرگونه اظهارنامه قانونی را کشف کردند که کارشناسان ارزش این محموله را بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال ارزیابی کردند.
فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: در این ارتباط ۱۲ متهم دستگیر که پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع ذی صلاح شد.