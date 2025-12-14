پخش زنده
فرماندار شوش با بیان اینکه ظرفیت راه آهن در این شهرستان مغفول مانده است، گفت: بزرگترین مطالبه مردم از راه آهن زاگرس، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی و اختصاص واگنی ویژه شوش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امید صبریپور در نشست مشترک با مدیرکل راه آهن زاگرس ادامه داد: راه اندازی دوباره راه بند ایستگاه هفت تپه، افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی خاص این شهرستان و همچنین افزایش طول سکوی ایستگاه راه آهن هفت تپه و شوش مهمترین مطالبههای مردم از اداره کل راه آهن زاگرس است.
وی با بیان اینکه یکی از واگنهای قطار راه آهن زاگرس باید به شوش اختصاص یابد، افزود: اقدام میدانی و عملی برای بهره گیری مضاعف شوش از زیرساخت حمل و نقل ریلی مورد انتظار است.
فرماندار شوش، حمل و نقل ریلی را ایمن و اقتصادی دانست و بیان کرد: افزایش ۲ برابری طول سکوی ایستگاه راه آهن شوش به طول ۳۰۰ متر از دیگر مطالبههای مهم مردم در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن یکی از مبادی مهم ورودی شوش است، افزود: وضعیت این ایستگاه و مسیرهای دسترسی به آن مغفول مانده است.
صبریپور اظهارکرد: شهرداری شوش مکلف است نسبت به زیباسازی مسیر ایستگاه راه آهن تا میدان اصلی شوش اقدام کند.
فرماندار شوش با قدردانی از همکاری اداره کل راه آهن زاگرس برای حل مسایل راه آهن شوش گفت: سرگردانی مردم در ایستگاه راه آهن به دلیل نبود وسیله نقلیه از ایستگاه تا شهر، زیبنده شوش نیست و حل این موضوع باید در دستور کار شهرداری شوش قرار گیرد.
وی فعال سازی دوباره راه بند ایستگاه راه آهن هفت تپه را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به توقف حمل و نقل خودروهای سنگین شرکت هفت تپه از این محور به منظور جلوگیری از آسیب به خط راه آهن و فعال سازی دوباره راه بند برای عبور خودروهای سبک از این محور یکی از مطالبههای مهم ساکنان منطقه است.
صبریپور اظهارکرد: جلوگیری از تخلیه نخاله در محدوده ایستگاه راه آهن، نصب نمادها و معرفی ظرفیتهای گردشگری شوش و همچنین عرضه صنایع دستی در ایستگاه راه آهن شوش مورد انتظار است.
در این نشست که با حضور فرماندار، مدیران دستگاههای مختلف شوش و مدیرعامل شرکت هفت تپه برگزار شد، مصوبههایی برای حل مسایل مطرح شده در این نشست برای پیگیری به تصویب رسید.
راهآهن اندیمشک به عنوان مرکز اداره کل راهآهن زاگرس که بین ۲ سد عظیم کرخه و دز قرار دارد، بخش مهم و حساسی از راهآهن تهران-جنوب به شمار میآید.
راه آهن ناحیه زاگرس دارای ۱۲ ایستگاه با ۲۲۵ کیلومتر حوزه استحفاظی است.
راهآهن زاگرس یکی از نواحی بیست و یک گانه راهآهن جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت بهرهبرداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی، حفاظت از حریم خطوط و ایستگاههای حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر را برعهده دارد.